La costiera amalfitana continua a fare i conti con il maltempo, le forti raffiche di vento e le mareggiate che stanno provocando danni e disagi in molti paesi. Anche ad Atrani il mare ha invaso la piazzetta entrando anche nei negozi e trasportando materiali di risulta, come ad esempio rami di alberi, sulla sede stradale. I cittadini si stanno attivando per la pulizia e la messa in sicurezza confidando in un miglioramento delle condizioni meteo marine.

Momenti di paura questa sera anche a Vettica a causa del forte vento. Una struttura di legno di un terrazzo è stata sradicata e si è abbattuta sul tetto della casa vicina. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco i carabinieri e vigili di Amalfi e Aquile Costa d’Amalfi.