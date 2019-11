Associazione Nazionale Combattenti e Reduci-insegna Sezione di Sanza (Sa): Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa - ASL Salerno

Pronta l’insegna Sede Comune con i colori della Bandiera Tricolore Italiana al rispetto del Logo-Stemma Nazionale A.N.C.R. (Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro).

Quindi il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana da sempre al massimo rispetto di quanto indicato dal Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi della Federazione di Salerno e in veste della carica di Presidente Sezionale sempre fedele all’A.N.C.R. come completato quanto indicato a proprie spese, ha subito portato in visione sia del Presidente Provinciale che del socio Sindaco Vittorio Esposito per esporla al pubblico nei pressi della Sede in Piazza Angelo Ciorciari dove dal 2002 è depositata anche la Bandiera Tricolore dell’A.N.C.R. oltre (cattolico cristiano praticante di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro e dipendente di ruolo al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Dirigente Management nelle Organizzazioni Sanitarie) anche del Parroco don Giuseppe Spinelli sempre disponibile ad ogni manifestazione del 4 Novembre prima con la Santa Messa in Chiesa San Francesco e dopo con la preghiera al Monumento in onore dei Caduti in Guerra con i dovuti ringraziamenti.

Inoltre un caloroso saluto all’amministrazione e Consiglio Comunale di Sanza oltre agli altri Presidenti Sezionali A.N.C.R. della Provincia di Salerno quindi Giffoni sei Casali, Sorrento, Bellizzi,Capaccio Paestum, Pontecagnano Faiano,Castel San Lorenzo, Agropoli, Petina, Sicignano degli Alburni, Angri, Siano,Battipaglia,Cava dei Tirreni,Nocera Inferiore,Scafati,ecc.

Infine al Presidente Nazionale Comm. Sergio Paolieri,Direttivo e Segreteria Nazionale.