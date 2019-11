SONO ARRIVATI GLI ZAMPOGNARI

In giro per le strade della penisola sono già comparsi da oggi gli zampognari. Sono in coppia vestiti da pastori uno la zampogna vera e propria ed un altro la ciaramella. Sono la colonna sonora delle festività natalizie a partire dalla novena dell’Immacolata. Suonando motivi natalizi tradizionali, quali ad esempio Tu scendi dalle stelle di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

La “coppia” di zampognari rappresenta anche una presenza fissa del presepe e in particolare del presepe napoletano, dove generalmente trova posto nelle immediate vicinanze della “capanna” o “grotta” della Sacra Famiglia.