Arriva la XII edizione di Minori Città del Gusto, si accendono le luci di Natale. L’elenco delle attività aperte nel periodo invernale

Sabato 23 novembre, alle ore 19:30, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Umberto I. Si riaccendono a Minori le “Luci del Natale”, con le ormai caratteristiche luminarie che addobbano la città del gusto e la serie di appuntamenti che costellano il periodo natalizio, promosse dalle varie realtà associative del paese.

Si inizierà sabato 23 novembre alle ore 19.30 con la tradizionale accensione dell’albero in Piazza Umberto I, quest’anno ripresa dalle telecamere di Linea Verde che proporranno queste immagini nelle prossime feste natalizie (sabato 28 e domenica 29 dicembre) su Rai1. Sarà un’altra occasione per la nostra cittadina di mettere in vetrina le sue bellezze paesaggistiche e culturali e le sue meravigliose tradizioni, dalle zampogne ai gruppi folk, alle sue ricchezze gastronomiche.

Il programma natalizio, sempre ricco e articolato, sarà caratterizzato dagli artistici presepi realizzati dai gruppi di volontari in tanti angoli del nostro paese, dalle nenie natalizie degli zampognari, dell’Ensamble strumentale e dalla banda di Minori, dalle tombolate dell’Ars Vivendi, dalla commedia realizzata dal Proscenio e dalla rassegna corale organizzata dal Coro Amici di S. Francesco. Il tutto con sentimenti di accoglienza e di solidarietà che da sempre caratterizzano la nostra comunità e che devono animare ciascuno di noi, in un sincero spirito natalizio.

Inoltre l’Amministrazione comunale di Minori è impegnata da anni nell’ambizioso progetto di destagionalizzazione dell’offerta turistica, che risulta oramai pienamente strutturata. La collaborazione degli operatori economici, come verificato nell’incontro del 31/10 u.s., è stata proficua e generalizzata ed ha consentito di acquisire rilevanti quote di domanda turistica sul mercato sia interno che europeo ed extraeuropeo. Ne è prova il rilevante successo ottenuto da Minori sui principali media del settore, sia a mezzo stampa che di altro tipo, e che ha determinato brillanti risultati in termini di reddito e di occupazione.

In tale ottica, e nella prospettiva del completo perfezionamento delle risorse della nostra città, gli operatori economici si impegnano, previo accordo con l’Amministrazione, a realizzare un progetto di rotazione nei turni di chiusura, così da garantire all’utenza la disponibilità in via continuativa dei servizi idonei ad una piena ed appagante soddisfazione delle richieste di un’utenza sempre più vasta e diversificata. Sarà cioè assicurata, in tutti i settori commerciali, la permanente apertura di un determinato numero di esercizi anche nei periodi di minore afflusso.

A questo fine, l’Amministrazione Comunale e gli operatori economici si sono impegnati al rispetto delle tempistiche di chiusura di seguito riportate.

BAR/RISTORANTI/PUB/PASTICCERIE e similari – NESSUNA CHIUSURA PREVISTA

Bar “Il Gelato” – Bar Mansi – Bar “Crystal” – Pub (da asporto) “Gino Pizza” – Pub (da asporto) “Antares” – Bar “Libeccio” – Gastronomia “Cotto e Mandara” – Bar “52” – Bar “Europa” – Bar “Antares” – Bar “Bambi” – Pasticceria “Sal De Riso” – Ristorante “Taberna 33” – Ristorante “ ’A Ricetta”

BAR/RISTORANTI/PUB/PASTICCERIE e similari CON PERIODI DI CHIUSURA

Pub “ ‘O Sarracino” chiusura dal 10/11/2019 al 24/11/2019;

Bar “De Riso” chiusura dal 01/11/2019 al 05/12/2019-07/01/2020 al 01/03/2020;

Bar Chiosco “Patrizia” chiusura dal 15/12/2019 al 15/01/2020

Pasticceria “Gambardella”chiusura dal 08/01/2020 al 31/01/2020;

Ristorante “Il Giardiniello” chiusura dal 26/11/2019 al 02/12/2019 e dal 20/01/2020 al 09/02/2020;

Ristorante “La Botte” chiusura dal 07/01/2020 al29/01/2020;

Ristorante “Ailaikit” chiusura fino 07/12/2019. Dall’08/12/2019 apertura il venerdì e sabato;

HOTEL – NESSUNA CHIUSURA PREVISTA

Hotel Villa Romana – Hotel Settebello (aperto in tutti i week end) – Hotel Europa – Hotel Caporal

HOTEL – CON PERIODI DI CHIUSURA

Minori Palace Hotel chiusura dal 19/11/2019 al 05/12/2019 e dal 10/01/2020 al 01/04/2020;

Hotel Santa Lucia chiusura dal 12/11/2019 al 27/12/2019 e dal 04/01/2020 al 15/03/2020;

Palazzo Vingius chiusura dal 01/11/2019 al 30/03/2020;

L’Amministrazione Comunale ha contattato per le vie brevi un buon numero di operatori extralberghieri (case vacanza e BB) rilevando di fatto una buona continuazione di servizio.

Sono inoltre sempre aperti i vari negozi di ceramica, cartoleria, laboratori artigianali, alimentari, fruttivendoli ed altre categorie merceologiche, chiuse solo per il previsto riposo settimanale. Anche la SPA resta aperta per tutto il periodo invernale tutti i giorni.