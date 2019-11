Arrestato l’uomo che a maggio scorso truffò un’anziana di Maiori sottraendole dei monili in oro

I Carabinieri di Amalfi hanno fermato un uomo originario del napoletano nei cui confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Salerno. L’uomo deve rispondere dell’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana di Maiori. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio quando la donna venne avvicinata per strada da un giovane che, fingendosi un suo lontano nipote, si era offerto di riaccompagnarla a casa. Giunti presso l’abitazione il truffatore aveva finto di essere esperto nella pulizia degli oggetti preziosi ed era riuscito a farsi consegnare diversi monili in oro che, oltre al valore economico, avevano per lui un profondo valore affettivo. L’anziana, una volta resasi conto del raggiro, sporse denuncia alla forze dell’ordine che aprirono immediatamente le indagini. Ed ora il truffatore è stato tratto in arresto e dovrà pagare per il reato commesso.