Oggi 30 novembre a partire dalle ore 15.00 e domani 1 dicembre 2019, si rinnova l’appuntamento con “Arola e i sapori del Natale”, la consueta iniziativa – promossa dalla Parrocchia di Sant’Antonino Abate situata in Vico Equense. Un evento ricco che offre un programma denso di spettacoli vari, i consueti mercatini natalizi e una grande novità che vedrà un gruppo di chef pronti a preparare gustose ricette, come la cena e la merenda del sabato e il pranzo e lo spuntino della domenica. Dopo l’inaugurazione alle 15.00, ci sarà l’arrivo di Babbo Natale, che sarà seguito da animazione, spettacoli coinvolgenti e giochi per i più piccoli. A seguire, spazio agli amici a 4 zampe, con il suggestivo spettacolo dello zoo didattico delle ore 17.15. Infine, a concludere la prima giornata, ci penserà l’esibizione della scuola di danza “Vivere Danzando” che partirà alle ore 19.45. Mentre Domenica 1 dicembre, alle ore 12.00, tutti a tavola con “Pranziamo insieme…alle stelle!”, un momento culinario che cederà il posto a spettacoli di giochi e animazione. Alle ore 17.00, spazio agli spettacoli di magia comica con le performance dell’esilarante Mago Pancione. A far scorrere i titoli di coda ci penserà l’esibizione della scuola di danza “Sipario”.