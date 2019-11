Arola. Francesco Di Martino ci lascia a soli 49 anni

La famiglia di Francesco Di Martino è affranta dal dolore per la perdita del proprio caro, all’età di soli 49 anni. Francesco, detto Franc e’ Papel, di Arola in Vico Equense, lascia sua mamma, le due figlie, la sorella e la nipote, oltre ai parenti. Le esequie del caro Francesco muoveranno dalla sua dimora domani, lunedì 4 novembre, alle ore 10:30 in vista della Chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate, ad Arola.

Anche se la morte non è giusta a nessuna età, Francesco non meritava di lasciarsi ad un’età così prematura e la redazione di Positanonews abbraccia la famiglia in questo momento talmente difficile.