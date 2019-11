Ancora terremoti nel salernitano: scossa leggera a Romagnano al Monte

Trema incessantemente la terra nel Mediterraneo, ed è sempre più preoccupante. Numerosissimi eventi sismici registrati in questo periodo in provincia di Salerno e Calabria, oltre al devastante terremoto in Albania. Questa mattina l’Istituto Nazionale di Vulcanologia ha registrato un nuovo sisma di magnitudo 2.7 a Romagnano al Monte, ancora nel salernitano, ad una profondità di 16 km. Non sono stati constatati danni a persone o cose, ma la situazione non preoccupa più di tanto, poichè è classificato come terremoto “molto leggero”e generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.