Ancora una pagina fake di Positanonews danneggiata anche la Shedir Pharma

Piano di Sorrento. Ancora una pagina fake di Positanonews. Il primo giornale online infraprovinciale del Sud Italia, che si occupa della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina da 15 anni, subisce i danni degli imitatori e degli haters, presenti sui social network in particolare su Facebook .

La nostra è una testata giornalistica regolarmente registrata in Tribunale, gestita da una società, con un lavoro quotidiano, spesso non visibile, sicuramente un riferimento nazionale e internazionale. Molto di più la Shedir Pharma, società di rilievo, quotata anche in borsa, che da lavoro a oltre un centinaio di persone in Penisola Sorrentina. E’ una delle più grande realtà leader nel settore nutraceutico e farmaceutico .

Ora una pagina “Inchiesta positanonews shedir pharma”” è apparsa senza che ne sapessimo nulla. La cosa assurda è che su questa pagina ci sono i riferimenti della Shedir Pharma, e i link della società stessa, come se fosse stata la società a creare questa pagina.

Abbiamo sentito direttamente il dottor Antonio Scala amministratore delegato della Shedir Pharma group Spa . La società ovviamente è completamente estranea a questa pagina ed agirà per i danni, lo stesso faremo noi di Positanonews. Facebook è una giungla e sarebbe ora che Zuckeberg dia una regolata.

Intanto chiediamo ai nostri lettori di non fidarsi di tutti questi fake che cercano di imitarci.

Bisogna cercare solo “Positanonews.it” su tutti i social network e ricordiamo che le Pagine Facebook ufficiali vengono certificate.

Tutti i social network riportano al sito di riferimento di Positanonews che è solo ed esclusivamente www.positanonews.it