Ancora aggressioni negli ospedali: caos al pronto soccorso per un mal di pancia

Sembrano essere all’ordine del giorno le aggressioni che si verificano negli ospedali, soprattutto al sud. E’ accaduto ancora, questa volta all’Ospedale del Mare a Napoli, dove un uomo che lamentava forte dolore all’addome ha messo a soqquadro un pronto soccorso. Il presunto malato è arrivato di corsa saltando l’accettazione e il triage, lamentando un forte dolore all’addome e chiedendo una puntura per alleviare le fitte. Il medico ha invitato l’uomo ad avere pazienza ed accomodarsi sulla barella in attesa della visita, quando improvvisamente il paziente, con uno scatto fulmineo, ha cominciato a dimenarsi e lanciare tutto per aria nel pronto soccorso, per poi dileguarsi. A causa dell’inattività delle telecamere del pronto soccorso non conosciamo la causa di tutto ciò, se per pura provocazione o follia, ma intanto il consigliere regionale Verdi continua a chiedere di aumentare la sicurezza con la Polizia negli ospedali, dove ogni giorno i dipendenti che cercano di salvare delle vite, vengono aggrediti e minacciati.

Ettore Mautone – Il Mattino