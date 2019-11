Anche a Sorrento la Sanità ha le sue eccellenze.

Premesso che in più occasione, anche come giornalista iscritto all’albo ho dovuto occuparmi di alcuni episodi di malasanità che hanno interessato l’Ospedale di Sorrento, tali episodi mi rendevano particolarmente poco incline ad affidarmi alle cure di questo nosocomio. Dopo la mia personale esperienza, devo esprime alcune considerazioni, e soprattutto la mia gratitudine a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Ortopedia di questo presidio ospedaliero. E’ notorio che per una città come Sorrento, il servizio sanitario dovrebbe costituire un eccellenza, ma come anche in altre realtà le deficienze sono tanta a partire dalla parte esterna della struttura, in molti casi immortalata dai turisti per mostrare il lato negativo della nostra città. La mia recente degenza mi ha fatto rendere conto che internamente la rappresentazione è del tutto differente, infatti ho constatato la massima disponibilità e professionalità di tutto il personale medico e paramedico, iniziando dall’abnegazione e professionalità del Responsabile Dott. R. D’Ambra, impegnato quotidianamente con i sui ottimi collaboratori i Dottori F. De Rosa, F. Guerriero M. Morra, C. Ruggiero, C. Buononato in lunghe ed estenuanti sedute operatorie per soddisfare le esigenze dei tanti ricoverati. Mi sono così reso conto personalmente che anche da noi esiste una buona sanità, con alti livelli di professionalità e specializzazione. Una sanità d’eccellenza, di cui sono stato recentemente testimone, condotta da bravi medici impegnati giornalmente con grande umanità, serietà e capacita. In questa elencazione di elementi positivi che contribuiscono a migliorare gli standard del reparto, certamente una parte di merito è da attribuire al personale infermieristico magistralmente coordinato dalla Caposala Paolina Esposito, che nonostante la cronica mancanza di personale riesce sempre a soddisfare le esigenze e le emergenze. Senza un ottimo personale paramedico non esiste un ottimo Reparto.

Complimenti vivissimi a tutti voi che con il vostro impegno quotidiano aiutate i tanti pazienti ad affrontare i momenti difficili che la vita ci riserva.