Anche a Cetara domani scuole chiuse per il maltempo

ORDINANZA SINDACALE n. 25/2019

Chiusura plessi scolastici del territorio comunale e misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in previsione di emergenza da rischio di natura meteorologica (avviso meteo per mareggiata intensa)

Il Sindaco

VISTO il Bollettino delle previsioni meteo diffuso dalla Regione Campania, dal servizio meteorologico dell’Aeronautica e dai vari siti dedicati, che segnalano l’intensificazione della nuvolosità associata a fenomeni di precipitazioni di forte intensità, unite a mareggiate e forti raffiche di vento (burrasca) per tutta la giornata odierna e per la giornata di domani, 12.11.2019;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche avranno un continuo peggioramento, con difficoltà di garantire i servizi pubblici essenziali;

RITENUTO di garantire condizioni di sicurezza per gli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale, nonché di salvaguardare l’incolumità dei cittadini tutti;

RICHIAMATO l’art.54, comma 4 del TUEL;

Ordina

Per le ragioni sopra esposte:

– la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 13.11.2019;

– di evitare il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti al rischio mareggiate, in particolar modo Largo Marina, Molo Madonnina, Piazza Manfredi Nicoletti e tutto il porto per la giornata odierna e per la giornata di domani, 13.11.2019;

Ordina, altresì

Alla Protezione civile Comunale ed al Comando dei vigili urbani di provvederen all’interdizione, nel caso in cui si individuino situazioni di pericolo, dei punti critici per rischio idrogeologico indicati nel Piano di Protezione civile, con la chiusura dei tratti stradali per

pedoni e veicoli.

Dispone

– a tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti norme comportamentali di autoprotezione per il rischio:

— prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo;

— evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili;

— evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali;

— mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee;

— poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi, …);

– la notifica del presente provvedimento:

— Al Presidente della Giunta della Regione Campania: seg.presidente@regione.campania.it

— All’Ufficio di governo territoriale: prot.prefsa@pec.interno.it

— ai dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

— la pubblicazione all’Albo pretorio on line;

Manda

La presente ordinanza:

– alla stazione dei Carabinieri di Vietri sul Mare;

– al comando dei Vigili Urbani per le attività di vigilanza e controllo circa la sua osservanza.

Il Sindaco



Dott. Fortunato Della Monica