Amalfi e Positano il ritorno degli ex Antonio De Luca e Domenico Marrone contro Milano e De Lucia ? Il voto in Costiera amalfitana è concentrato sui tre principali centri della Divina che andranno alle urne nel 2020. Positano, Amalfi e Maiori. Per quanto riguarda Maiori le opposizioni si stanno riunendo per cercare un punto comune contro il sindaco uscente Antonio Capone. Lo stesso sta succedendo ad Amalfi con Antonio De Luca che sta dialogando con l’altro ex sindaco Del Pizzo e Giovanni Torre, candidato sindaco uscente, dalle ultime indiscrezioni di corridoio sembrano aumentare le quotazioni di De Luca, mentre per Del Pizzo e Torre ci sarebbe il posto in Giunta, indiscrezioni di piazza non confermate al momento, ma potrebbe spuntare la terza lista con Andrea Cretella che bisserebbe il posto in consiglio comunale come ad Atrani. A Positano l’uscita anti Lega di Domenico Marrone ha fatto aumentare le quotazioni dai bookmakers . Sarà lui l’anti De Lucia? E se la legge per il terzo mandato non passa , contro Francesco Fusco e Giuseppe Guida, entrambi oramai da anni considerati i candidati naturali a sindaco di De Lucia? E forse non è un caso che non si siano visti per Salvini e la Lega , ne a Sorrento ne a Positano , punto interrogativo per l’elettorato positanese. Intanto si stanno moltiplicando le riunioni ma nessuno esce allo scoperto.