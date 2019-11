Amalfi. Musica di qualità al Duomo nella Cappella del Crocifisso con il “Coro Primavera” direttamente dal Giappone

Amalfi. Un bellissimo appuntamento con la musica di qualità quello che si è vissuto ieri sera nella Cappella del Crocefisso al Duomo con l’esibizione del “Coro Primavera” del Giappone. I presenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare i canti popolari di quella terra, oltre alle canzoni napoletane grazie alla presenza del Gruppo Folk amalfitano. Presente anche il sindaco di Amalfi Daniele Milano che si è dichiarato molto soddisfatto dell’iniziativa che è riuscita ad unire nella musica delle realtà e delle culture profondamente diverse. In tanti hanno assistito alla serata non volendosi perdere l’occasione di trascorrere qualche ora in compagnia della musica di qualità.