Amalfi. Maestra assolta dall’accusa di maltrattamenti a bambina della primaria . Oggi pomeriggio in tribunale la vicenda che ha coinvolto una bambina della cittadina della Costiera amalfitana . La maestra era accusata di aver maltrattato la minore con frasi ingiuriose “falsa e bugiarda” , strattonandola ed impedendole di andare in bagno. Prima la richiesta di archiviazione con opposizione da parte dei genitori con il processo . Ma poi è arrivata l’assoluzione , ripresa oggi pomeriggio sul web, per non aver commesso il fatto