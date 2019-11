Amalfi. Hotel Santa Caterina vince la causa dopo 19 anni, no alle demolizioni volute dal comune . Ci sono voluti quasi venti anni per accertare la verità , che non erano abusi edilizi ma opere di manutenzione straordinaria eseguite dall’hotel Santa Caterina di Amalfi, uno degli alberghi più prestigiosi del mondo , sono regolari e non dovranno essere sottoposte a demolizione. A stabilirlo è stata una sentenza del Consiglio di Stato a Roma , che ha accolto l’appello presentato dalla legale rappresentante della struttura che si era affidata al secondo grado della giustizia amministrativa per chiedere la riforma della sentenza della sezione staccata del Tar Camapnia di Salerno contro l’ordinanza numero 32 del maggio 2000, con cui l’allora sindaco di Amalfi aveva ordinato la demolizione dei lavori edili eseguiti in assenza di concessione edilizia. Nei motivi d’impugnazione l’avvocato degli albergatori ha dedotto la violazione della legge 47 del 1985, qualificando le opere realizzate di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di opere di eliminazione delle barriere architettoniche, di opere interne senza modifiche di sagome o prospetti, e di revisione o installazioni di impianti tecnologici per le quali anche l’eventuale difformità dalla denuncia di inizio di attività, non comporta la sanzione della demolizione ma esclusivamente una sanzione pecuniaria. «Opere – si legge nella sentenza – risalenti nel tempo e comunque ricomprese nelle denunce di inizio attività successivamente presentate a decorrere dal 30 settembre 1999, e di seguito il 14 gennaio 1999, il 19 febbraio 1999 e il 23 aprile 2000». Il Tar ha accolto in parte il ricorso, ritenendo abusivi gli interventi che hanno comportato un aumento volumetrico, con il conseguente provvedimento di demolizione delle opere edilizie realizzate e successivo ripristino dello stato dei luoghi. I giudici di Palazzo Spada a Roma, tenendo conto che l’ordinanza sindacale non ha richiamato le autorizzazioni e tenendo conto della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale amalfitana ha accolto l’appello presentato dai legali dell’hotel, riformando la sentenza del Tar di Salerno, con compensazione delle spese legali e conseguente ordinanza di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.

