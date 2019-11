Amalfi. Galeone rimosso per il restauro. De Luca attacca “Milano doveva farlo già dal 2012” . Sceglie il suo profilo personale facebook Antonio De Luca, ex sindaco e probabile candidato contro Milano per la prossima tornata per attaccare . Con delibera n. 193 del 23.8.2012 avente ad oggetto : individuazione sede per il museo-laboratorio del mare – provvedimenti “ la giunta demandava all’ assessore Daniele Milano di provvedere a realizzare quanto contenuto nell’atto deliberativo : tra i compiti assegnati era previsto anche “ la manutenzione per la conservazione del galeone in legno e relative attrezzature “ .

Sono trascorsi oltre 7 anni !!!

Il “ povero galeone “ , restaurato già nel 2008 , è rimasto in tutto questo periodo sottoposto agli eventi atmosferici con tutte le conseguenze del caso .

Il 7 maggio 2019 sul suo profilo , postando una foto del galeone nel frattempo diventato un relitto , il sindaco Milano , a cui era stato dato incarico di provvedere nel lontano 2012 alla manutenzione allorquando era assessore – incarico non portato a termine – “ rassicurava “ che L’ amministrazione comunale lo avrebbe fatto restaurare .

Sono trascorsi altri sei mesi.

Finalmente il galeone è stato rimosso …. probabilmente per essere restaurato