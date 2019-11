Amalfi. All’alba si calma la situazione , ma c’è ancora allarme fino a mezzogiorno . Crollo di un albero e acque anche al deposito della SITA, millennium in azione tutta la notte . Il forte vento ha causato il crollo di un albero ad Amalfi in zona Valle dei Mulini. Il mare è arrivato anche al deposito della SITA . Sul posto sono intervenuti gli uomini della Pubblica Assistenza Millenium per mettere in sicurezza. Complimenti da Positanonews foto Valeria d’Amato per deposito SITA