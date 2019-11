Amalfi attenta all’ambiente, gli studenti ricevono le borracce per l’acqua riutilizzabili in tritan

Amalfi. Dopo aver eliminato le bottiglie di plastica dalle mense scolastiche la città della costiera amalfitana compie un altro passo avanti nei confronti del rispetto dell’ambiente e questa mattina sono state distribuite agli studenti le borracce riutilizzabili in tritan. In questo modo si ridurranno ancora di più i rifiuti plastici evitando che i ragazza utilizzino le vecchie bottigliette di plastica che dopo l’uso venivano gettate via. La lodevole iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Daniele Milano, presente questa mattina insieme al vicesindaco Matteo Bottone, al consigliere Alfonso Apicella, al consigliere delegato alla scuola Francesca Gargano, al consigliere delegato all’ecologia ed educazione ambientale Ilaria Cuomo, oltre al preside dell’istituto comprensivo Aniello Milo ed al presidente del distretto turistico della Costiera Amalfitana Andrea Ferraioli. Inoltre, nell’occasione è stata presentata agli studenti l’app Junker che fornisce un valido aiuto nel gestire la raccolta differenziata. Basterà infatti fotografare il codice a barre presente su tutti i prodotti per ricevere informazioni sul suo corretto smaltimento oltre a fornire il calendario della raccolta differenziata nella città di Amalfi.