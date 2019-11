Allerta meteo. Domani scuole chiuse in molte comuni della province di Napoli e Salerno, aperte regolarmente in penisola sorrentina e costiera amaltina

Continua l’allerta meteo in Campania che durerà per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 novembre, con criticità di colore arancione. Si prevedono precipitazioni anche a carattere temporalesco che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso e quindi a «instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); possibili cadute massi in più punti del territorio. Alla luce del bollettino meteo nella giornata di domani le scuole resteranno chiuse a Napoli, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Salerno e Castellammare di Stabia. In penisola sorrentina e costiera amalfitana, invece, gli alunni saranno regolarmente in aula.