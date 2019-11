Allerta meteo in Campania prorogata fino a domani, piogge e temporali con vento e mareggiate in costiera amalfitana e penisola sorrentina

La Sala Operativa del servizio di Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo su tutto il territorio regionale. L’allerta di oggi con un livello di criticità arancione, infatti, continuerà ad interessare la Campania e, quindi, anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, fino alle 14 di domani passando al livello giallo. Per la prima metà di lunedì 4 novembre si prevedono ancora precipitazioni diffuse, a tratti con carattere di rovescio e temporali anche di forte intensità. Presenza di venti forti che soffieranno da Sud-Ovest, mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste che potrebbero determinare l’interruzione dei collegamenti con le isole del golfo come già avvenuto in questa domenica.