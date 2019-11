Ancora allerta meteo da Napoli a Salerno e nelle coste di Sorrento e Amalfi che ci interessano . La Sala Operativa del servizio di Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un nuovo avviso di allerta meteo. Il bollettino prevede gradi diversi di attenzione per le 8 zone in cui è suddiviso il territorio regionale. L’allerta, pertanto rimane Arancione (grado moderato) nelle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele), mentre è declassata a Gialla (ordinaria) nelle altre zone.

L’avviso di allerta è valido fino alle 6 di domani mattina, giovedì 7 novembre 2019. In particolare, per quanto riguarda le aree interessate dalla criticità Arancione, quindi anche la costiera sorrentino-amalfitana, si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di forte intensità. Fenomeni in attenuazione in nottata”. Per quanto riguarda il vento previste “locali raffiche nei temporali”.

Domani giovedì uno spiraglio di sole, poi il maltempo continua fino a dopo il weekend , inclusi sabato e domenica.