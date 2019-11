Allerta meteo arancione in Campania da questa notte e per tutta la giornata di domani, preoccupazione in costiera amalfitana e penisola sorrentina

Il maltempo non dà tregua ed una nuova perturbazione è in arrivo sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica arancione per rischio connesso ai temporali a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, domenica 24 novembre. Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale di moderata intensità con raffiche di vento nei temporali. I fenomeni saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. A causa del forte vento saranno possibili danni alle coperture e strutture provvisorie. Si raccomanda di evitare di sostare sotto alberi o strutture che possano cedere sotto l’effetto delle raffiche, come ad esempio impalcature, pali della luce e cartellonistica stradale. Grande apprensione anche in costiera amalfitana dove le scorse mareggiate hanno provocato danni alle spiagge ed ai locali a livello del mare. Attenzione anche in penisola sorrentina dove già con le scorse giornate fortemente ventose sono caduti diversi alberi.