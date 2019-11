Allenamento del Napoli calcio a porte aperte il 7 novembre al San Paolo, appuntamento per tutti gli abbonati

Una bella notizia per tutti i tifosi del Napoli. Dopo tanti anni di allenamenti a porte chiuse la società ha annunciato un evento riservato a tutti i possessori dell’abbonamento che, giovedì 7 novembre, avranno l’opportunità di poter assistere nel settore distinti all’allenamento della squadra partenopea allo Stadio San Paolo. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale della squadra: “La SSC Napoli premia la tua passione e ti permette di stare accanto ai campioni azzurri anche durante la settimana. One City, One Club, One Passion uniti da una fede che non conosce confini. Vieni al San Paolo ad assistere gratuitamente all’allenamento della squadra e regalati un giorno speciale all’insegna dell’azzurro più esclusivo. Il giorno 7 Novembre 2019 alle ore 15:30 la prima Squadra della SSC Napoli svolgerà una seduta di allenamento allo stadio San Paolo di Napoli. Il Club è lieto di invitare tutti gli abbonati della stagione sportiva 2019-20 ad assistere a questo evento molto atteso”.