Domani 27 novembre alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di Salerno in anteprima nazionale viene presentato “Piccolo Incubo e Dolce Sogno” di Stefania e Paola Siano, a dialogare con le autrici la Book Blogger ed Editor Ida Basile.

Si tratta di una favola illustrata edita da Milena edizioni, casa editrice di Caserta che ha puntato sul talento delle sorelle salernitane, non nuove nel campo della editoria. Stefania come scrittrice è già al quarto libro e Paola, artista e illustratrice, laureata all’accademia delle belle arti, vanta già collaborazioni con alcune case editrici. Il libro completamente illustrato ha come protagonista Piccolo Incubo, la personificazione di un incubo, che tormenta Mattia, un bambino introverso e fantasioso. Piccolo Incubo si intromette nel lavoro di Dolce Sogno, e fa vivere a Mattia gli incubi classici che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita: la caduta nel vuoto, un avvenimento imbarazzante, la perdita dei denti e in ultimo l’aggressione da parte di un animale. Piccolo Incubo e Dolce Sogno riusciranno mai a collaborare, per far vivere a Mattia avventure fatte di luci e di ombre?

Il libro è adatto a bambini dai 6 anni in su. All’interno sono presenti segnalibri ritagliabili e stickers, permettendo così ai piccoli lettori di creare le proprie storie che hanno come protagonisti Piccolo Incubo e Dolce Sogno.

Un libro, perciò, che si presta a essere soggetto attivo e non solo passivo, come è nella mission della collana Milena Kids.