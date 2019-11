Alessandria, morti tre vigili del fuoco: spunta l’ipotesi trappola

AGGIORNAMENTO sulla vicenda dell’esplosione nell’alessandrino.

Tre vigili del fuoco hanno perso la vita in seguito all’esplosione di una palazzina avvenuta a Quargneto, in provincia di Alessandria. Inizialmente la vittima era uno solo dei pompieri, mentre gli altri due risultavano dispersi, ma ora le vittime ammontano a tre. I vigili del fuoco hanno da poco ritrovato i corpi dei colleghi rimasti sepolti tra le macerie, mentre è stato estratto vivo un carabiniere. Intanto sono stati rinvenuti alcuni timer per l’attivazione dell’esplosivo a distanza, dunque si ipotizza una trappola dietro la violenta esplosione avvenuta nella notte.

Ora il nostro ricordo va ai tre pompieri che hanno perso la vita a 47, 38 e 32 anni, e siamo vicini alle rispettive famiglie in questo momento di forte dolore.