Alberi anche su auto fra Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta. Scuole chiuse domani, ecco quali. Positanonews sta seguendo da questa mattina l’andamento del maltempo in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Il vento ha flagellato la Costa d’Amalfi e di Sorrento. A Positano una tromba marina, a Piano alberi caduti in Via Bagnulo, a Meta sulle auto, a Sorrento anche in Via degli Aranci e alla Stazione. Il perdurare del maltempo ha spinto le amministrazioni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Massa Lubrense e Vico Equense a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per domani 13 novembre. E’ consigliabile sempre la massima prudenza nella circolazione.

Ci indicano un gran lavoro delle protezioni civili carottesi e santanellesi, in particolare è stato tolto dagli uomini di Miniero un palo di alta tensione caduto su una casa e il proprietario ha chiamato Positanonews per ringraziarli. Infatti non sono solo gli alberi a rischio, ma ogni elemento – pali, tetti di casa – che in qualche modo è a rischio stabilità.