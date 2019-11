Alberi anche su auto fra Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta. Scuole chiuse domani, ecco quali. Positanonews sta seguendo da questa mattina l’andamento del maltempo in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Il vento ha flagellato la Costa d’Amalfi e di Sorrento. A Positano una tromba marina, a Piano alberi caduti in Via Bagnulo, a Meta sulle auto, a Sorrento anche in Via degli Aranci e alla Stazione. Il perdurare del maltempo ha spinto le amministrazioni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Massa Lubrense a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per domani 13 novembre. Non abbiamo ricevuto indicazioni da Vico Equense pur martoriata dal maltempo. E’ consigliabile comunque la prudenza nella circolazione.

Ci indicano un gran lavoro delle protezioni civili carottesi e santanellesi, in particolare è stato tolto dagli uomini di Miniero un palo di alta tensione caduto su una casa e il proprietario ha chiamato Positanonews per ringraziarli. Infatti non sono solo gli alberi a rischio, ma ogni elemento – pali, tetti di casa – che in qualche modo è a rischio stabilità.