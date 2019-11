Al teatro Politeama di Napoli “Vivianesque” con la partecipazione straordinaria di Lalla Esposito

Napoli – Al Politeama venerdì 8 e domenica 10 novembre sarà di scena “Vivianesque” uno spettacolo che celebra il magnifico commediografo stabiese Raffaele Viviani, il “grande lottatore” come lui stesso si definì in “Dalla vita alle scene”, e d’insegnanti e poeti come lui ne sentiamo realmente la mancanza oggigiorno. Fortuna che il coreografo e regista Gennaro Cimmino, alla vigilia del 70esimo anniversario dalla scomparsa, ha avuto l’intuizione brillante di proporci la poetica di don Raffaele attraverso uno spettacolo di danza contemporanea che esalta con il linguaggio del corpo le tematiche sociali di Viviani. Lo spettacolo della compagnia Körper vede quest’anno la partecipazione straordinaria di Lalla Esposito, ca sape cantà, sape recità, sape addo va nu punto ammirativo e nu congiuntivo, rubando le parole a De Filippo, e chi meglio di Lalla potrebbe rendere omaggio a uno scugnizzo come Viviani?

La kermesse “Vivianesque” è parte del progetto di formazione/lavoro “Abballamm!” ideato da Laura Valente, iniziato nel 2016 al Festival di Ravello con Dimitris Papaioannu, proseguito negli anni sia con Marie Choiunard e Bill T. Jones, che con Gennaro Cimmino che ha avviato al lavoro ventisei giovani scelti fra i migliori della Campania, le musiche sono di Vito Pizzo.

info www.teatropoliteama.it

di Luigi De Rosa