Agerola. Il sindaco Luca Mascolo assume tre persone all’Ente Idrico Campano: gli agerolesi Rita Mascolo e Luigi Mannini, la terza è Federica Ruocco di Praiano

Il sindaco Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano, nei giorni scorsi ha assunto tre nuovi componenti dello staff che dovranno affiancarlo nelle attività interne. Due sono di Agerola, un terzo è residente in costiera amalfitana anche se da sempre è in contatto con il comune dei Monti Lattari. Le nuove assunzioni sono entrate in vigore il primo ottobre ed hanno la durata di un anno. A ricoprire gli incarichi sono la 23enne agerolese Rita Mascolo che si occuperà delle relazioni interne ed esterne dell’ente idrico, il 39enne Luigi Mannini – sempre di Agerola – che sarà il portavoce addetto alla comunicazione e, infine, Federica Ruocco della costiera amalfitana a cui è stato destinato il ruolo di responsabile dell’ufficio di staff. Lo stesso Luca Mascolo si è occupato dei colloqui in seguito ai quali è stato fatta la scelta dei tre nuovi collaboratori e, nella determina lo stesso Mascolo ha precisato che “l’individuazione delle figure più idonee rientra esclusivamente nei poteri di determinazione del presidente per i compiti istituzionali che è chiamato ad assolvere”. Ed ha aggiunto che “la valutazione è stata combinata con considerazioni relative alla competenza professionale emersa nei colloqui”. Il fatto che due su tre assunti siano di Agerola, paese guidato da Luca Mascolo, è solo una coincidenza e tutto risulta legittimo.