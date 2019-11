Agerola: il ricordo di Tommy

ORA TI RACCONTO IO E LO FACCIO A MODO MIO… E non avere paura, che qui ci sono io.

“Quel giorno anch’io dipinsi, ma che mi hai fatto fare, lo sai non son capace… Però fa rilassare”

Ho delle foto strane, scattate tempo fa’, che fuori già pioveva “ma per fortuna ho te”.

Volere bene a tutti ed essere educato, questo è il comandamento che ti ha contrassegnato, nessuna presunzione, e sempre ad aiutare, aspetti una carezza che tu sapevi dare.

Ma quanta precisione nell’organizzazione, un ordine perfetto, mi hai fatto impallidire….

Un uomo può anche piangere e mai deve temere, i deboli sono gli altri, a fingere di non capire.

“L’ amore ha tanti volti” di questo sono sicura,

Se non è per sempre, allora è meglio niente.

Scatta per me le foto, quando sarai in viaggio, perché anch’io possa vedere il mondo nei tuoi occhi…”Si….Pero’ tu porta un fiore alla mia mamma, quando sarò via…GRAZIE AMICA MIA”

Vieni, che ti RACCONTO della giornata mia e faccio un po’ il pagliaccio, per farti compagnia.

E nei tuoi giorni tristi, ok ci sono io, perché nei miei ci sei, non te ne scordi mai…

Se nevica o fa freddo, copriti per favore, e

guida con prudenza, non farmi preoccupare.

Però domani ti alzi e vieni via con me, ti porto a camminare o a vedere il mare, quello che piace a te.

E se non ho il tuo passo, io un poco mi affatico….”Si ma io ti aspetto, non abbiamo alcuna fretta”

E vieni un po’ da me”cucino a modo mio, un bel piatto leggero, giusto per me e te”

Lo sai “da soli è triste, insieme è un altro mondo”, ma guarda quanti amici, ti stanno tutti intorno… Ne hai tanti che non sai, e non li scordi mai!

E quei tuoi abbracci forti che mi toglievi il fiato “grazie per i consigli, che bello avere te”.

“Vedi che bella bimba, mettila sul display,

lo sai che li amo tanto, sono la vita mia. Ora c’è anche un bimbo e se lo tengo in braccio, in viso mio lo noti, mi torna anche il coraggio”

E ora chi ti scrive? Domani dove vai?

Vieni che ti accompagno e ridi più che puoi.

Con quanti bimbi incontri, con tanti giocherai, perché in fondo mia stella, un bimbo resterai.

E “corro c’è il Rosario, aspetteranno me” si, però tu intanto prega anche per me.

Un 25 ottobre di tanto tempo fa, tu ci lasciasti il cuore,io questo lo so già…Niente più fu uguale,si scherza anche per finta,ma dentro che tristezza,la gente che ne sa’.

Ricordati la pace,come voleva lei,abbiamo un grande dono,non lo sprechiamo mai.

E dimmi sempre il vero,abbi cura di te, se a volte resti solo,vieni tu da me.

“Vado da mia sorella”noi due sappiamo chi,e ci vediamo dopo,mi fermo a pranzo lì.Quante telefonate,a volte in capo al mondo,ma se ci siamo visti! “Però ti devo dire,mi manchi da morire”

E quanta tenerezza verso l’umanità,sei proprio un bravo principe,che bello averti qua!

Tienimi la mano, che scambio di energia, a volte basta poco sorridi gioia mia.

E quanti amici intorno, prepara la valigia, un viaggio dopo l’altro a ritrovar per stessi….

Se vieni anche tu in gita, mi sento più sereno, gli amici son famiglia, dove puoi riposare.

Concentrati sul bene, e al resto non pensare, puoi avere l’infinito, non devi stare male.

Un giorno invecchieremo, ma lo faremo insieme, ma io son messa peggio…”non lo devi più dire”.

“Voglio una grande tela, la metto nella stanza, con tanti bei colori, farfalle e tanti fiori”

Per sempre sentiremo, la tua grave mancanza, a continuare a vivere, però quanta pazienza….

Ti prendo dal mio cuore, ti metto nei colori, ricordati il mio bene, non lo scordare mai.

In viaggio son da sola, finiscono le gite, ed ora io che faccio, non lo dovevi fare….

Ti penso sempre in viaggio e aspetto che ritorni, la vita mia continua e tristi sono i giorni…E tienimi la mano, “che scambio di energie”io lo avrei fatto ancora, Buon viaggio AMICO MIO.

Agerola, il ricordo.