Agerola: protesta contro De Luca a inaugurazione Colonia – Esclusiva Positanonews

Duro attacco e protesta ad Agerola nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nelle ore in cui è in atto l’inaugurazione del nuovo Campus Principe di Agerola, ex Colonia Montana, dove i segni tangibili di un futuro sul quale in pochi avrebbero scommesso e che invece è diventato presente grazie alla caparbietà di chi in quella struttura abbandonata al degrado e fatiscente, ha intravisto invece il volano per lo sviluppo del territorio.

Durante l’inaugurazione è spuntato uno striscione ad Agerola, su cui è stato scritto con una bomboletta spray: “De Luca torna a casa, la Colonia l’ha finanziata Caldoro mentre tu mangiavi fritture di pesce”. Si avvertono dunque le prime tensioni in vista della campagna elettorale.