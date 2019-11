Agerola diventa capitale del Sud Italia nel food e nella formazione. Oggi il grande evento della prima uscita pubblica dello chef stellato Francesco Franzese nell’ambito dell’evento “Aspettando il Natale” presso il Campus Principe di Napoli di Agerola. Un’eccezionale accoglienza in una struttura che mira a diventare la migliore del sud Italia nel settore. Lo chef Francesco Franzese ha origini napoletane ed è cresciuto in una famiglia impegnata da sempre nel settore ittico che gli ha trasmesso la passione per il cibo e l’amore per le materie prime di qualità. E così decise di frequentare l’alberghiero, dove ebbe modo di approfondire le sue conoscenze ed all’età di 14 anni cominciò a fare le prime esperienze lavorative nel settore grazie al cugino Felice, chef di cucina. Franzese ha lavorato presso importanti ristoranti a contatto con i più grandi chef nazionale ed internazionali. Il suo punto di forza è la qualità delle materie prime ed il rispetto della stagionalità, il tutto unito ad una tecnica che rende le pietanze semplicemente meravigliose. Presente anche il presidente degli albergatori di Ravello Giorgio Vuilleumier il quale ha così commentato. “In costiera amalfitana ci voleva una struttura del genere per eccellenza ed accoglienza”. Positanonews ha partecipato all’evento ed era l’unico giornale presente. Si è trattato di un grande evento grazie al quale il sindaco Luca Mascolo ha dimostrato che Agerola può davvero essere la capitale del Sud Italia nel settore della gastronomia e della formazione di alto livello.

