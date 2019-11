Agerola. Gran successo per l’inizio della tredicesima edizione del Concorso Provolone del Monaco D.O.P.

Il Campus Principe di Napoli, ad Agerola, dopo la sua recente inaugurazione è pronto ad ospitare i più prestigiosi eventi gastronomici, a cominciare dalla prima tappa della tredicesima edizione del Gran Galà del Provolone del Monaco D.O.P., che ha riscosso un notevole successo.

Una giornata ricca di eventi legati a Sua Maestà il Provolone del Monaco, una delle principali eccellenze della filiera lattiero-casearia conosciuta in tutto il Mondo. Che lega indissolubilmente il suo destino ad Agerola e alla razza autoctona di mucca il cui latte contribuisce in maniera determinante al sapore unico di questo formaggio.

Un’avventura iniziata diversi anni fa e che, grazie allo sforzo messo in campo dal consorzio di tutela, dai produttori e dagli allevatori sta diventando sempre più entusiasmante.

“Ma c’è bisogno di provvedere alle esigenze degli allevatori che rappresentano il tassello fondamentale per la produzione di un formaggio che riscuote un così grande successo come il Provolone del Monaco. E questa deve essere la priorità nel prossimo futuro.” – dichiara sui social il Sindaco di Agerola Luca Mascolo.

Una giornata che non poteva concludersi in modo migliore con l’assegnazione del premio Fernando De Gennaro all’azienda Ruocco, che si aggiudica il magnifico premio per la seconda volta.