Agerola, convocato il Consiglio Comunale per domani: ecco di cosa si parlerà

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Agerola. L’incontro si svolgerà in seduta pubblica, sessione ordinaria, per domani mercoledì 6 novembre, alle ore 18, presso la casa della corte.

Ecco di cosa si parlerà:

1. lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni della seduta del 30

luglio 2019 dalla n. 17 alla n. 23;

2, comunicazioni del sindaco;

3. approvazione del bilancio consolidato 2018 del comune di agerola ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e principio contabile applicato 4/4;

4. risposta ad interrogazione datata 21 ottobre 2019 – prot. n. 9849 del 22/10/2019 dei consiglieri Florio Matteo, Naclerio Lucia e Panariello Giancarlo;

5. ratifica deliberazione di giunta comunale n. 97 del 09/09/2019 ad oggetto “variazioni al programma biennale dei servizi e forniture 2019 -2020 e variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019, per ° l’inserimento dell’intervento ad oggetto “progetto per l’implementazione di una centrale operativa per il miglioramento del controllo territoriale” importo € 52.033,00 (art. 175, comma 4 del tuel)”.