Agerola auto investe un mulo fuggito da un recito e rischia di precipitare. Uomo in ospedale. Un incidente che poteva diventare una tragedia ieri. Un mulo è scappato da un recinto , dove era tenuto, e arriva nella sede stradale che porta da Agerola a Gragnano e Castellammare di Stabia. Sulla sua strada si trova un’auto che lo investe e l’autista perde il controllo, finendo contro il guardrail, rischiando di precipitare . L’uomo si è ferito ed è finito in Ospedale, per fortuna nulla di grave, ma solo un grande spavento.