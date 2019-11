Agerola, “Aspettando il Natale”: domani l’evento al Campus Principe di Napoli

Il Campus Principe di Napoli di Agerola celebrerà ancora una volta il gusto, nell’evento “Aspettando il Natale”, organizzato dall’Università gastronomica in collaborazione con il Comune di Agerola. Questa manifestazione introdurrà i partecipanti in una full immersion vocata all’apprendimento, facendo tesoro dei segreti della cucina e della pasticceria, sperimentando ricette gustose ed innovative, divertendosi e condividendo conoscenze tra i fornelli. Tantissimi sono infatti gli appuntamenti previsti nel corso della giornata (dalle ore 11 alle 23), con lezione gratuite di noti chef e pasticcieri (richieste su prenotazione), tra cui uno show cooking con lo chef stellato Francesco Franzese, executive chef di Casa del Nonno 13 (Mercato San Severino). Nel corso dell’evento saranno presenti inoltre degli stand espositivi per regalini di Natale, ci sarà l’animazione per bambini e visite guidate all’interno del Campus. Ecco il programma di “Aspettando il Natale”:

Dalle 11.00 alle 23.00 – Stand espositivi con prodotti tipici del territorio

Dalle 11.00 alle 22.00 – Servizi di Baby Club

Ore 12.00 – 16.30 e 21.0 – Spettacolo per bambini nella Sala Conferenze

Dalle 11.00 alle 12.30 – Welcome Coffee – Tour del Campus

Ore 12.00 – Lezione gratuita con chef e pasticcieri – Sala Training 1-2 e Sala Pasticceria.

Ore 13.30 – 16.00 – Lunch – Sala Agorà

A seguire Show Cooking con Francesco Franzese “Casa del Nonno 13” Mercato San Severino ( posti limitati su prenotazione all’arrivo, costo euro 30)

Dalle 17.00 alle 18.30 – Welcome Coffee- Tour del Campus

Ore 19.00 – Lezione gratuita con chef e pasticcieri – Sala Training 1-2 e Sala Pasticceria.

Ore 20.00 – 22.30 – Dinner – Sala Agorà

A seguire Show Cooking con Francesco Franzese “Casa del Nonno 13” Mercato San Severino ( posti limitati su prenotazione all’arrivo, costo euro 30)

Sarà possibile prenotare le lezioni con chef e pasticcieri, contattando il numero 081 18658700