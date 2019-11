Agerola, al Merano Wine Festival riconoscimenti per il caseificio Florì

Grande soddisfazione per l’economia lattiero casearia della Svizzera dei Monti Lattari. Presente al Merano Wine Festival, in Trentino Alto Adige, c’è infatti anche il caseificio Florì di Agerola. Un evento di portata mondiale, che ha visto partecipare in questi giorni a Merano ben 950 le migliori case vinicole dall’Italia e nel Mondo, insieme ad oltre 120 artigiani del gusto.

Agerola con il suo artigiano del gusto, il caseificio Florì ha ottenuto importanti riconoscimenti sulla propria produzione: sono infatti tre i premi, due medaglie d’oro, rispettivamente al Fior di Ricotta ed al Fior di Mucca Agerolina, ed una medaglia di bronzo per il Fiaschettone Agerolino. Degli encomi dunque, ad un territorio che sta facendo dell’enogastronomia un vanto ed un pilastro anche dell’economia della conoscenza.

L’evento, giunto ormai alla 29esima edizione è il primo nel suo genere organizzato in Europa, dal lontano 1992, puntando in esclusiva sulla qualità selezionata in un ambiente elegante ed elitario. E’ stato il primo a realizzare un percorso sensoriale con un unico calice, ed il primo evento in assoluto denominato Wine Festival. Quest’anno sono cinque le giornate piene di emozioni, contenuti ed idee da scoprire, con il cuore nel Kurhaus, uno dei simboli della città termale altoatesina.

Quest’anno il Merano Wine Festival ha voluto unire passato con il futuro, celebrando il genio di Leonardo da Vinci, di cui quest’anno ricorrono i cinquecento anni dalla scomparsa. Una figura, quella di Leonardo, che ben incarna il motto del The WineHunter “Excellence is an attitude” e che già nel 1500, da assoluto precursore, si è dedicato a temi come l’enologia e la ricerca dell’eccellenza nell’ambito vinicolo, sua personale passione.

Il Merano Wine Festival non è solo un evento; è un vero e proprio “think tank”, un forum di scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori: un benchmark dell’eccellenza enogastronomica. La visibilità e notorietà a livello mondiale del Merano WineFestival ed è un marchio di qualità. Un’azienda selezionata del Merano WineFestival entra a fa parte del gotha dell’alta qualità.