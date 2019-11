Adriano Olivetti – La forza di un sogno. Il film stasera su Rai Uno Adriano Olivetti. Ad incarnare l’imprenditore piemontese che ha cambiato in meglio la vita e il lavoro degli operai della sua azienda sarà Luca Zingaretti: Adriano Olivetti-La forza di un sogno, diretto da Michele Soavi, è una coproduzione Rai Fiction e Casanova Multimedia, con la collaborazione di Telecom Italia.

Adriano Olivetti-La forza di un sogno, il film tv con Zingaretti

Siamo nel 1943 e tutti gli Olivetti, ebrei e antifascisti, sono in pericolo. Adriano Olivetti – interpretato da Luca Zingaretti – entra come apprendista nell’azienda di famiglia a 12 anni, quando è costretto dal padre Camillo a conoscere la realtà della fabbrica che un giorno dovrà dirigere. In lui nasce fin da subito il desiderio di cambiare profondamente le condizioni di vita e di lavoro degli operai.

Il film tv racconta alcuni degli episodi più importanti della vita dell’imprenditore di Ivrea, dall’incontro con l’aviatrice americana Karen Bates, che diventrà poi una spia, alla separazione dalla prima moglie Paola, fino all’incontro con la compagna Grazia, gli scontri con l’imprenditore reazionario Dalmasso e ancora la nascita dell’iconica macchina da scrivere, ribattezzata Lettera 22.

Comincia dalla fine, ovvero dal 1960, Adriano Olivetti-La forza di un sogno. Il calcolatore elettronico a transistor prodotto dalla Olivetti sta per entrare in produzione ed è pronto a conquistare i mercati americani ma nelle pieno delle tensioni internazionali, il 27 febbraio Adriano Olivetti sale su un treno per Losanna e muore d’infarto ad appena 59 anni. A colpi di flashback, verrà ricostruita una parte dlela sua vita lavorativa e privata.

Nel cast del film tv di Rai 1 ci sono Francesca Cavallin, nei panni della prima moglie di Olivetti, Stefania Rocca (è la spia Karen Bates), Francesco Pannofino (che interpreta Dalmasso) e ancora Massimo Poggio, Elena Radonicich, Domenico Diele, Antonella Bavaro, Bruno Armando, Roberto Accornero e Serena Rossi.