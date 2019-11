Adrian con Maria De Filippi e Gianni Morandi per aiutare Celentano Adriano Celentano apre Adrian con uno dei suoi successi più noti, una carezza in un pugno. Dopo la musica, spazio ai ricordi su suo zio, che voleva, a tutti i costi, essere il suo padrino. Sua madre, però si opponeva, riteneva che un padrino potesse influenzare il comportamento i suo figlio, ma lo zio insistette, fino a quando sua madre non acconsentì. Celentano ricorda quindi la sua infanzia da bambino ribelle e del timore che le portinaie avevano di lui. Ad aver timore, però, era anche suo zio, che un giorno si ritrovò a occuparsi di lui in assenza di sua madre. “La stanza dove stavo io era grande, aveva un finestrone grande sulla sinistra e mio zio non mi perdeva d’occhio un attimo”, ricorda il cantante. Il piccolo Celentano, però, all’improvviso fece a suo zio un’assurda richiesta: quella di rompere il vetro del finestrone in mille pezzi. La lunga carrellata dei ricordi continua con l’ingresso in sala di Maria De Filippi, che veste i panni della narratrice per ricordare Adriano Celentano bambino. Dopo di lei, spazio a Gianni Morandi, che entra in scena a suon di musica. (Agg. Di Fabiola Iuliano)

MARIA DE FILIPPI E GIANNI MORANDI SHOW

La nuova sfida di Adrian riparte dagli ascolti. Dopo lo share non soddisfacente della prima puntata di giovedì scorso, Adriano Celentano corre ai ripari, mettendo insieme un parterre di ospiti ricco di nomi altisonanti. Oltre a Gianni Morandi e Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate e regina indiscussa dello share di Canale 5, Celentano ha infatti scelto di aprire le porte a Brunori Sas, che ha annunciato la sua presenza sul palco nel tardo pomeriggio di oggi. Sui social, però, si respira aria di scetticismo e sono in molti a pensare che lo show, nonostante la presenza di ospiti illustri, sia destinato a naufragare: “#Adrian….. La Solfa abbia inizio…”, scrive un utente. “E anche stasera, cascasse il mondo, mi perdo alla stragrande #Adrian”, aggiunge un altro. E ancora: “Maria, è tutto sulle tue spalle ormai #Adrian”. Adriano Celentano collezionerà un nuovo flop? For Sui social c’è anche chi non trattiene l’entusiasmo e, dopo aver assistito alla registrazione, annuncia una puntata imperdibile. (Agg. Di Fabiola Iuliano)

MARIA DE FILIPPI PRESENZA FISSA?

La seconda puntata di Adrian è attesissima e non solo perché la prima puntata del nuovo corso non ha soddisfatto totalmente il pubblico di canale 5, ma perché accanto ad Adriano Celentano ci sarà la regina della televisione italiana ovvero Maria De Filippi, ma quale sarà il ruolo della moglie di Maurizio Costanzo? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Tv Blog, Queen Mary dovrebbe affiancare il Molleggiato anche durante i momenti musicali, sedendosi al suo fianco al centro dello studio. Maria, inoltre, avrà anche il compito di coprire eventuali silenzi di Celentano? Come ha dimostrato anche nella prima puntata, Adriano non rinuncia al suo modo di fare televisione fatto anche di pause, troppo lunghe per i tempi televisivi. Toccherà alla De Filippi, dunque, coprire quei silenzi che potrebbero far scappare i telespettatori? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ADRIAN, ADRIANO CELENTANO: MARIA DE FILIPPI SALVA GLI ASCOLTI?

Maria De Filippi corre in soccorso di Adriano Celentano. Se Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti non sono riusciti a battere la concorrenza la settimana scorsa, Maria De Filippi saprà fare meglio? Per cercare di togliere telespettatori a Raiuno che, questa sera, trasmette l’ultima puntata della fiction “Un passo dal cielo 5” che non ha mai perso una sfida all’auditel, Mediaset manda in campo la sua regina degli ascolti. Queen Mary che non ha rivali il sabato sera, è pronta a scendere in campo per incollare i suoi fedelissimi telespettatori davanti ai teleschermi. Basterà la sua presenza per portare a casa i risultati che l’azienda si aspetta? Da parte sua, il Molleggiato, non vive con l’ansia dei dati Auditel che, tuttavia, per i vertici Mediaset, contano parecchio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ADRIAN, ADRIANO CELENTANO: GERRY SCOTTI ESALTA IL MOLLEGGIATO

Gerry Scotti parla di Adrian di cui è stato ospite della prima puntata insieme a Carlo Conti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Piero Chiambretti durante un incontro con la stampa. “Non avevo mai avuto occasione di conoscerlo prima, mi ha sorpreso per quante cose sapesse di me, mi ha fatto un sacco di domande sul mio lavoro. Mi auguro che la piacevolezza che ho provato io e non è venuta fuori nella prima puntata, possa emergere in quelle successive”, ha detto il conduttore come riportato da Il Corriere. Il conduttore, inoltre, ha anche parlato del Celentano persona svelando di aver visto in lui lo spirito fanciullesco che lo rende ancora così interessante. “Celentano è un bambino di 80 anni, pieno di curiosità su tutto, una persona emozionata e affettuosa, proprio il genere di uomo che speravo che fosse“, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ADRIAN, ADRIANO CELENTANO: ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DEL 14 NOVEMBRE

Adrian? Almeno in parte. Quando c’è Maria De Filippi sul palco l’attenzione non può che essere per lei e non potevamo avere più ragione. Proprio poco fa, su Canale 5, durante il TG, abbiamo potuto vedere una piccola anticipazioni di quello che succederà questa sera e, in particolare, il momento in cui proprio la sanguinaria prenderà le redini del programma. Passeggiando avanti e indietro come spesso fa nei suoi programmi, con Gianni Morandi e Adriano Celentano al seguito, Maria De Filippi pensa agli argomenti di cui parlare. La sanguinaria non vuole parlare di sport e nemmeno di politica invitando proprio il padrone di casa a farlo. La risposta di Adriano Celentano non si fa attendere però: “Ancora è presto per parlare di politica, devo fare ancora tre puntate”. A quanto pare nel gran finale il Molleggiato si lancerà con un attacco politico soprattutto sui temi a lui tanto cari, ma la domanda rimane: di cosa parlerà Maria De Filippi?

ADRIAN, ADRIANO CELENTANO: ASCOLTI TIEPIDI O SUCCESSO?

Un programma troppo sofisticato per essere capito o solo un flop? Nonostante il grande ritorno annunciato in pompa magna, Adrian continua a non conquistare il pubblico di Canale 5 che segue quasi attonito quello che va in onda. La dimostrazione di questo sta negli ascolti che sono stati disastrosi se vogliamo soprattutto alla luce del fatto che sul palco, insieme al grande Adriano Celentano, c’erano anche alcuni guru della televisione italiana ovvero Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti. Nonostante il loro ingresso e quella sorta di intervista in stile Che tempo che fa, gli ascolti si sono fermati al 15% di share (e ancora meno) con un picco massimo proprio durante il giochetto del molleggiato che ha fatto spegnere le luci e ha salutato il pubblico fingendo di andar via per punirlo per non aver compreso fino in fondo il suo cartone di denuncia, Adrian, a cui ha lasciato il posto poco dopo.

ADRIAN, ADRIANO CELENTANO: OSPITI GIANNI MORANDI E MARIA DE FILIPPI

La formula di Adrian cambierà ancora? Non lo sappiamo ma solo oggi, 14 novembre, con la messa in onda della nuova puntata capiremo dove andrà a parare il padrone di casa. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno due volti noti e molto amati del pubblico e anche della rete ammiraglia Mediaset ovvero Gianni Morandi e Maria De Filippi. In molti si aspettano un duetto con Gianni Morandi e un lungo sermone sull’ambiente e la salute, ma cosa ne sarà quando in studio ci sarà Maria De Filippi? Quella di Adriano Celentano potrebbe diventare un’intervista alla signora della tv o un’arringa che possa prendere di mira (così come è successo con Bonolis, in parte) una tv molto lontana da quella che faceva e fa ancora oggi il Molleggiato. Naturalmente non ci sono anticipazioni su quello che vedremo ma gli ascolti potrebbero lievitare oggi per la presenza dei due ospiti illustri.

ADRIAN, GERRY SCOTTI PRENDE DI MIRA GLI ASCOLTI E IL PROGRAMMA DI CELENTANO

Proprio Gerry Scotti, ospite nel programma Adrian la scorsa settimana, in una intervista a ItaliaOggi ha parlato di Adriano Celentano come quei papà a cui gli si perdonano gli errori e, in particolare, ha commentato: “È stato un sogno incontrare e parlare di persona con Celentano, per il quale provo ammirazione, rispetto e affetto. E se anche sbaglia qualcosa in tv, ha comunque ragione lui, un po’ come se fosse il mio papà. E’ una persona che vale la pena incontrare nella vita”. Poi ha lodato anche Giancarlo Scheri che nel comunicato ha parlato di “programma iconoclasta e visionario” usando parole diverse da quelle che usa di solito nei suoi comunicati di commento agli ascolti tv. Non sappiamo bene se fosse una chiara frecciatina ad altri programmi ma sicuramente, nonostante i tiepidi ascolti, zio Gerry si sente di promuovere e dar fiducia ad Adrian, lo farà anche il pubblico questa sera?