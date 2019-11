Addio a Francesco Palmieri, uomo d\'altri tempi

È tornato alla casa del Signore il Comm. Gr. Uff. Francesco Palmieri, “Don Ciccio”. Uomo di grande spessore, Presidente della Sez. Stabiese dell’ U.N.M.S e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, gruppo Castellammare di Stabia. Ha dedicato la sua vita alla famiglia; amante e appassionato del mare in maniera incondizionata. Si riempiva d’orgoglio ogniqualvolta indossava il suo mantello di Cavaliere di Malta, conquistato con immenso vigore. Autore di innumerevoli poesie, tra le quali una tutta dedicata a Positano, infatti durante una visita alla perla della Costiera, è rimasto letteralmente incantato dai colori e dai profumi tipici del posto che non ha potuto fare a meno di immortalare quell’atmosfera e trasformarla in prosa: “Terrazza e’ Positano”. Amato da tutti, colonna portante ed esempio di vero e puro uomo militare.

Sicuramente in circostanze del genere ogni parola risulta superflua, ma la redazione di Positanonews esprime il suo cordoglio all’amatissima moglie Alba, ispiratrice di tanti versi, ai figli Pino, Fulvio e Libero con le rispettive famiglie. Stringendoci al vostro dolore, porgiamo sentite condoglianze ai familiari tutti.

Caro Don Ciccio, ti salutiamo con un tuo verso, tratto dalla poesia <