Ad Agerola la prima tappa della kermesse Gran Galà esalta il Provolone del Monaco Dop

La kermesse Gran Galà farà la prima tappa sabato 16 novembre ad Agerola, nella nuova sede del Campus Principe di Napoli. L’inizio è previsto alle 9.30 con il Concorso Provolone del Monaco Dop, organizzato in collaborazione con l’Onaf, l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, che dovranno valutare la qualità dei Provoloni del Monaco Dop in concorso e decretare i premi nelle diverse categorie in gara. Alle 18.00, nella sala conferenze dell’ateneo, si terrà un interessante convegno dal titolo “Agricoltura e Turismo per crescere in Campania” che vedrà i migliori esperti del settore confrontarsi sulle prospettive si sviluppo e sulle strategia da adottare per garantire una crescita stabile del comparto. Il sindaco Luca Mascolo concluderà il convegno. Al termine dei lavori ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso con l’assegnazione del trofeo “Fernando De Gennaro 2019”. Entusiasta dell’iniziativa il sindaco di Agerola Luca Mascolo che ha sottolineato l’importanza in Campania dell’agricoltura e del turismo che rappresentano due facce delle stessa medaglia, aggiungendo come le eccellenze della locale filiera lattiero casearia, di cui il Provolone del Monaco rappresenta la punta di diamante, siano frutto di un’agricoltura che definisce eroica a causa delle difficoltà che derivano dalla conformazione stessa del territorio. Ma aggiunge come questa peculiarità rappresenti però una grande opportunità di crescita anche turistica, se si mettono in campo le giuste strategie. Le prossime tappe saranno nelle settimane successive a Vico Equense, Sant’Agnello e Massa Lubrense.