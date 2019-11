Salerno, paura al Liceo Tasso: cade una plafoniera, spavento per gli studenti

Paura al liceo Tasso di Salerno nella mattinata di ieri per la caduta di una plafoniera. Il distacco dal soffitto è avvenuto durante l’ora di lezione in una classe quinta.

Liceo Tasso di Salerno, giù una plafoniera

Fortunatamente – come si legge sulle colonne de Il Mattino nell’articolo a firma di Gianluca Sollazzo – nessuno studente è rimasto ferito. Solo tanta paura come spiegato dalla preside, Carmela Santarcangelo: “I ragazzi hanno continuato le lezioni in laboratorio ma si sono più che spaventati, poteva accadere qualcosa di molto serio. Adesso è capitato questo fatto imprevisto e imprevedibile”.

Il commento

Su Facebook, i responsabili della scuola hanno scritto: “Oggi siamo stati fortunati. Durante la lezione, una plafoniera si è staccata ed è penzolata sulla testa degli studenti rimanendo appesa al filo elettrico i tecnici della Provincia sono immediatamente intervenuti risolvendo il problema e verificando anche le altre due plafoniere della classe. Nei prossimi giorni procederanno alla verifica di tutte le plafoniere e del lampadario in aula Magna”.

OCCHIOSALERNO