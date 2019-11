Sulmona (AQ). MAW. “Collages” di HASSAN YAZDANI (HASSANSKI), sino al 30.11.2019.

Articolo di Maurizio Vitiello – Successo dalla mostra “Collages” di HASSAN YAZDANI (HASSANSKI) al Laboratorio d’arte MAW di Sulmona, aperta sino al 30.11.2019.

Dal 23 al 30 novembre 2019 il Laboratorio d’arte MAW ospiterà Hassan Yazdani e la sua mostra “Collages”, a cura di Italia Gualtieri e Rino Di Pietro, che ha presentato nuove opere a olio e una serie di carte incollate frutto delle ultime e interessanti ricerche dell’artista.

La mostra, che ha visto il patrocinio del Comune di Sulmona e dell’Agenzia Regionale per la promozione culturale, è stata inaugurata sabato 23 novembre, puntualmente alle ore 18, con un gran concorso di “addetti ai lavori”, tra artisti, critici, galleristi, intellettuali, docenti universitario, studenti e studentesse di varie discipline di diverse università, stranieri e straniere interessati all’arte contemporanea.

Sono intervenuti Manuela Cozzi, Assessore Comunale alla Cultura, e Raffaele Giannantonio, Professore di Storia dell’Architettura all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara e autore del testo critico, oltre a Italia Gualtieri, che ha aperto, saggiamente, la serata, di alto profilo culturale.

Hassan Yazdani, in arte Hassanski, è nato a Tabriz, in Iran, ma risiede da oltre trent’anni in Italia dove ha studiato pittura nelle Accademie di Belle Arti di Firenze e di Roma e maturato la sua vocazione. Legato ad una rappresentazione volta al reale, non dimentica però del contributo dato dall’astrazione, Hassanski ha espresso la sua ricerca in dipinti dalla particolare figurazione in cui il la memoria dei cromatismi violenti e struggenti della sua Terra d’origine ed un forte uso del pigmento, elementi estetici primari del suo linguaggio, hanno dato vita ad un segno denso e materico, dalla calda luminosità, che nell’amalgama fonde esperienze e ricordi e celebra il colore, inteso quale verità e principio stesso della forma.

Nella produzione più recente, la sua indagine è andata esprimendo opere il cui linguaggio esibisce una più marcata indipendenza dalle referenze visuali degli oggetti della realtà, declinando nuove composizioni. Si tratta di dipinti, dove l’immagine traduce in forme geometriche e campiture più nette la realtà del paesaggio, costante attrazione di Hassanski. Ma soprattutto di collages, nuovo terreno della sua sperimentazione che in questa tecnica lenta e meticolosa, proverbialmente connessa al mondo orientale, ha generato lavori di fine struttura e di grande forza iconica ed interpretativa, spesso in relazione con le stesse opere pittoriche, a richiamare il prezioso apporto storicamente offerto da questa espressione alla ricerca artistica.

“In effetti nelle tele di Hassanski – si legge nel testo di Giannantonio – sono presenti sia la ‘natura naturans’ dell’albero che quella “artificiale” delle fabbriche e delle desolazioni urbane, come testimonia in modo esemplare Wrecks (2014), opera con la quale il nostro autore ha ottenuto la Menzione Speciale per Artista Straniero nella 46^ edizione del Premio Sulmona. Questa mostra presenta però delle novità sconvolgenti proprio in quanto si scopre che novità non sono ma capaci comunque di far luce su alcuni aspetti interiori dell’uomo e dell’artista. Accanto agli olii sono presenti infatti numerosi collages, operine che Hassanski ha sempre prodotto, particolarmente negli ultimi anni: una stima sommaria ne computa circa 700. Per di più, gli stessi olii nascono dai collages, che costituiscono quindi per l’artista una sorta di costante produzione parallela, divenuta di organica e vasta (…) Nei suoi collages il nostro autore non opera se non con interventi minimali o con la firma, creando mondi virtuali dall’evidente carattere metafisico, a lungo represso. Si tratta in effetti di un percorso carsico che dai riferimenti a Sironi e Carrà (ma anche a Piero Della Francesca) sfocia nell’odierna sospensione spaziale delle piccole composizioni. Vediamo quindi scorrere nei collages – ma anche negli ultimi olii – rappresentazioni di paesaggi mentali in cui sagome di alberi campeggiano in ambientazioni urbane. Qui forme verticali (allusioni stilizzate alle presenze architettoniche se non allo skyline metropolitano) nascondono in qualche misura gli stessi alberi. Castelli abbandonati, vecchie fabbriche con ciminiere, il paesaggio di Hassanski è un misto tra elementi naturali ed industriali: l’albero e nel contempo il relitto, il cui incontro supera la bellezza, denunciano la violenza esercitata sulla natura dall’uomo, la cui figura è costantemente assente dalla tela. Il significato è appunto nel contrasto dei due elementi (natura e relitti/scorie urbane) che, privo di rapporto armonico, crea un paesaggio altro, in cui non sempre la natura ha il sopravvento”.

Prima di chiudere questo primo passo, ci sembra giusto sottolineare che la pittura di Hassan Yazdani, ricca di tagli e spunti, granulosamente materica, ci fa percepire i toni di impasti calibrati e motivati dal concorso di cromatismi saturi.

La sua pittura che presenta combinazioni ambientali suggerisce una “geografia umana” e ogni tela è tessera, che ci offre l’opportunità di conoscere un animo predisposto al dialogo intersociale e interetnico e, quindi, conseguenzialmente, di leggere “identità del mondo”.

Nelle nostre considerazioni emerge l’acquisizione della contezza di questa pittura, che non fa scena, ma è sicuro richiamo a contenuti sostenuti da esperienze, ricordi e chiare pronunce contemporanee di accenti del futuro.

Le volute forme geometriche e le meditate campiture ci rammentano il connubio tra elette considerazioni orientali ed esiti certi di aperte frontiere occidentali.

I collages, invece, intrigano, per consistenza semantica e per l’avveduta distribuzione dell’ordito scenico e della trama consapevole del pensiero riflessivo.

Le pitture a olio e i collages, nutriti da scelte cartacee colorate, ci svelano un artista serio, tutto proteso a sottolineare attive frazioni di espansioni concettuali.

Difatti, ogni suo lavoro è dichiarazione sommessa di vero contenuto; assorbire la valenza del tratto che si fa composizione, ben distribuita, è atto dinamico controllatissimo, guidato da una coscienza analitica e da un’appassionata registrazione delle emozioni della ragione e dei riflessi delle trepidazioni.

Maurizio Vitiello

Hassan Yazdani (Hassanski) Nasce a Tabriz, in Iran, dove frequenta il Liceo Artistico “Mirak” assorbendo la lezione di M. Fassounaki, di cui è tra i migliori allievi. Trasferitosi in Italia, studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze con Gustavo Giulietti e, poi, a Roma, dove, sotto la guida di Alessandro Trotti, si diploma nel 1980. Una calda luminosità e un forte uso del pigmento definiscono i caratteri estetici della sua ricerca che si esprime in dipinti policromi dalla particolare figurazione in cui l’albero è ininterrotta presenza, richiamo di valori sacri e di vissuti. Da stesure dense e materiche prendono vita morbide composizioni, rivelatrici di un piacere del gesto che nell’amalgama fonde esperienze e ricordi e celebra il colore quale verità e principio stesso della forma. Indagine cromatica e poesia sono il tratto distintivo di questo artista che negli anni resta fedele alla pittura figurativa senza però dimenticare il contributo dato dall’astrazione. Nella produzione più recente la ricerca linea-colore esprime opere il cui linguaggio mostra un più marcato segno di indipendenza dalle referenze visuali degli oggetti della realtà, virando in personali declinazioni. Si tratta di dipinti, dove l’immagine traduce in forme geometriche e campiture più nette lo spettacolo del paesaggio, costante attrazione di Yazdani. Oppure di collages, nuova sperimentazione del suo impegno che in questa tecnica sapiente e meticolosa, proverbialmente connessa al mondo orientale, sa generare lavori di fine struttura e di grande forza iconica ed interpretativa, a richiamare il prezioso apporto dato da questa espressione all’indagine artistica.

