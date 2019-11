Il Sant’Agnello vince 1-0 il derby contro il Vico Equense e accorcia la classifica

Piove sul bagnato in casa Vico che perde 1-0 in casa del Sant’Agnello che si avvicina adesso in classifica e si porta ad un solo punto di distanza.

Al 7’ prima emozione con Ferrentino, la cui conclusione veniva murata letteralmente da Munao. Cresce il Vico con il passare dei minuti e Russo sfiora l’eurogol in mezza sforbiciata. Ospiti meglio nella proposizione del gioco, Sant’Agnello più pericoloso come nel finale con il colpo di testa a lato di Cioffi.

Ripresa con in avvio il miracolo di Russo su tiro-cross di Correale, poi Spano è costretto a cambiare il portiere Munao con il 2002 Savarese, all’esordio ufficiale. Imparabile però per quest’ultimo il destro di Strianese al 50’ su assist di Ferrentino, bravo a saltare Correale. Reazione rabbiosa del Vico che arriva spesso al limite dell’area ma conclude poco fino al doppio miracolo di Russo all’85’ su colpo di testa di Alfano e poi – nel recupero – sul destro di Schettino.

Brutta sconfitta per gli ospiti che ancora una volta dovranno riflettere sui propri errori. Per il tecnico Spano anche un po’ di sfortuna, in quanto nel corso della partita ha dovuto rinunciare a 2 pedine importanti a causa di infortuni.

Ottima vittoria invece per la squadra di casa che abbandona l’ultimo posto in classifica e realizza la seconda vittoria in campionato.