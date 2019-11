Il 30 novembre Sant’Andrea Apostolo. I preparativi ad Amalfi per la festa patronale

Anche ad Amalfi è alle porte il 30 novembre, giorno in cui si festeggia Sant’Andrea Apostolo, Santo Patrono della città marinara. Una festa patronale che richiama ad Amalfi non solo tanti abitanti della Costiera, ma soprattutto gli amalfitani che vivono lontano e che si ricongiungono con i propri familiari e amici, in occasione di questo evento religioso molto sentito, in cui viene portata fuori dal Duomo la Statua in argento del primo apostolo di Gesù.

I festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo hanno avuto inizio giovedì 21 novembre con il Novenario e la celebrazione della Santa Messa nella Cripta, insieme alla Coroncina ed il rito della Manna.

Il giorno della Vigilia Solenne, venerdì 29 novembre, ci sarà l’esposizione della Venerata Statua di Sant’Andrea alle ore 10.00, con la Santa Messa. Mentre in serata (alle ore 18.30) saranno officiati i Primi Vespri Pontificali presieduti dall’Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni Mons. Orazio Soricelli.

Il giorno della festa, Solennità di S. Andrea Apostolo, a partire dalle 5 ci sarà l’annuncio dei festeggiamenti per le strade cittadine con il giro delle zampogne. Alle 5.30 in cripta l’Ufficio delle Letture, Lodi mattutine e S. Messa. Alle 7 e alle 8.30 la celebrazione delle Ss. Messe. Alle 8.30 il Giro del concerto bandistico “Città di Minori” per le vie della città.