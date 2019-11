17 Novembre Giornata mondiale della Prematurita !! Sant’ Agnello c è !! Da Sorrento a Vico Equense in Penisola Sorrentina la manifestazione più significativa è quella di Sagristani . Il 7% del totale dei nati in Italia, circa 32.000 all’anno, sono pretermine, cioè vengono al mondo prima della 37a settimana di età gestazionale (dati Cedap 2016). Questi bambini rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società, perché la prematurità è una malattia spesso grave e la sopravvivenza è un successo che non si deve dare per scontato. Sono bambini che nascono immaturi nei vari organi (polmoni, cervello, intestino, cuore), tanto più gravi quanto più il parto avviene in anticipo. Sono fragili ma, allo stesso tempo, sono dei grandi “guerrieri”, come sottolinea la Società Italiana di Neonatologia (SIN) in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra il 17 novembre, proprio per sottolineare la necessità di un’assistenza adeguata e il potenziamento dei servizi di follow-up.

Prima indagine nazionale sul follow up del neonato pretermine

A fare il punto sul follow-up del neonato pretermine, la prima indagine nazionale presentata lo scorso 13 novembre all’Istituto superiore di sanità (ISS). I dati, raccolti grazie alla collaborazione tra ISS, Società Italiana di Neonatologia (SIN) e Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), rivelano che in oltre 85% dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) italiani mostrano un quadro complessivo di follow-up neonatale positivo e consolidato, nonostante la carenza di indicazioni specifiche regionali e nazionali:

si riesce a seguire più di 50 bambini ad alto grado di complessità all’anno

il follow-up risulta essere garantito nella maggior parte dei Centri Italiani fino ai 2-3 anni di vita.

E’ importante però considerare che i neonati prematuri sono ad elevato rischio di esiti a distanza (neurosensoriali, cognitivi, respiratori) ed è pertanto necessario un attento monitoraggio dello sviluppo attraverso specifici protocolli di follow-up.

Come rilevato dall’ISS in una nota, attualmente, purtroppo solo il 22% delle TIN riesce a prolungarlo fino all’ingresso del bambino a scuola mentre risulta fondamentale assicurare ai bambini nati prematuri continuità assistenziale ed accertamenti ripetuti nel tempo fino all’età scolare.

Un’altra area di criticità è la strutturazione di un network stabile tra servizi di follow up e con gli altri servizi e professionisti che entrano nel percorso di presa in carico dei bambini che manifestano conseguenze dalla nascita prematura.

Monumenti illuminati di viola ed altre attività

In aggiunta alle tantissime iniziative realizzate dalle Terapie Intensive Neonatali di tutta Italia, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature, la SIN insieme a Vivere Onlus -Coordinamento Nazionale delle Associazioni per La Neonatologia, come lo scorso anno, ha fatto richiesta ai comuni di tutta Italia di illuminare un monumento rappresentativo della città con il colore viola, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità. Più di 70 Comuni hanno già aderito, per l’illuminazione di oltre 80 location, tra monumenti ed ospedali, segno di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.

La SIN ha inoltre realizzato un video sulla Prematurità, che sarà pubblicato sui canali social Facebook, Twitter e Youtube, per portare avanti una campagna di informazione anche sui più moderni strumenti web.