A Vico Equense il Weekend Black Friday 2019

A ๐—ฉ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—˜๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ il ๐—ช๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ ๐—•๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ ๐—™๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜† organizzato dallโ€™ A.CO.V.E. sarร unico e vantaggioso . Il ๐Ÿฎ๐Ÿต ๐—ฒ ๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ e il ๐Ÿญยฐ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ oltre ai tantissimi sconti nei 54 punti vendita aderenti, con almeno 25 euro di spesa riceverai una ๐—”๐—ฐ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—™๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ che ti darร diritto al ๐Ÿฎ๐Ÿฌ% ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ผ spendibile nello stesso esercizio commerciale nel periodo pre saldi che va dal ๐Ÿฑ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐Ÿฐ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ. I commercianti con questa doppia opportunitร di scontistica, lanciano,quindi, un messaggio ai cittadini di spendere nel propio paese. Lโ€™ azione di andare ad acquistare nei piccoli negozi di paese รจ il vero surplus, la gioia di essere ascoltati, consigliati, coccolati, di essere i protagonisti per un momento. Per chi verrร da fuori, invece, sarร rilassante e piacevole passeggiare per le strade della nostra cittร , nel nostro naturale centro commerciale allโ€™ aperto.