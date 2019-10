Wunderkammer, il teatro in luoghi non convenzionali

Napoli – Il 18 ottobre 2019 al via la VII edizione di Wunderkammer, piccola ressegna di teatro e musica che ha la particolarità di scegliere come location per le parformance teatrali e musicali luoghi non convenzionali. Quest’anno il direttore artistico, Diego Nuzzo, segnala tra le novità Palazzo Zevallos, Villa Doria d’Angri e il Complesso San Marcellino e Festo, fra gli attori invece alcuni habituè come Rosaria De Cicco, Roberto Azzurro e Antonello Cossia. La kermesse è stata realizzata grazie anche al patrocinio del Comune di Napoli, Fai, Ordine degli Architetti e Accademia di Belle Arti.

Per info su spettacoli e prenotazioni vi segnalo il link wunderkammernapoli.wordpress.com e la pagina facebook : www.facebook.com/WunderkammerTeatro

a cura di Luigi De Rosa

(le foto presenti nel post sono tratte dal web)