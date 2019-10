WORLD PRESS PHOTO 2019 AL MANN

Dagli inviati di Positanonews :le immagini della mostra, che dedica ai tanti bravi fotografi presenti in penisola sorrentina amalfitana e che quotidianamente documentano con il loro lavoro, dai matrimoni alle stelle, ai tramonti agli eventi .

Torna a Napoli, per il quarto anno consecutivo, World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo.

Presente in oltre cento città e più di 45 Paesi, la tappa partenopea è organizzata da CIME in partnership con il MANN, che ne ospiterà l’edizione 2019, in programma dal 14 ottobre (anteprima stampa ore 11) all’11 novembre 2019.

La mostra è riconosciuta per il suo alto valore culturale, sociale e educativo, perché rappresenta un viaggio per immagini tra gli avvenimenti più rilevanti del nostro tempo .

Ogni anno, migliaia di fotoreporter delle maggiori testate editoriali internazionali si contendono il titolo nelle diverse categorie del concorso di fotogiornalismo.